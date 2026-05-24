Il 22 maggio 2026, Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram un breve video nelle sue storie, nel quale mostra per la prima volta il suo fidanzato. La clip dura pochi secondi e rappresenta un momento di condivisione sui social. La pubblicazione ha suscitato attenzione tra i follower, che hanno notato la presenza del partner. La influencer ha dedicato un messaggio affettuoso, senza ulteriori dettagli pubblici sulla relazione o sull’identità del compagno.

Ci sono momenti che segnano uno spartiacque, anche nel mondo iperconnesso dei social media. E per Chiara Ferragni, quello della notte del 22 maggio 2026 è stato uno di questi: un video breve, pochi secondi appena, pubblicato tra le sue storie Instagram. Niente di eclatante, nessun evento patinato o location da sogno. Solo un uomo davanti a una torta mimosa decorata con panna e frutta fresca, candeline colorate a spirale che illuminano il suo volto sorridente, e una voce fuori campo che dice tutto con poche parole: “ Buon compleanno bellissimo colombiano “. L’uomo in questione è José Hernandez, manager colombiano che da qualche mese ha conquistato il cuore dell’imprenditrice digitale più seguita d’Italia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Chiara Ferragni mostra per la prima volta il fidanzato in un video: una dolce dedica per José Hernandez

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