Chiara Ferragni mostra per la prima volta il fidanzato in un video | una dolce dedica per José Hernandez
Il 22 maggio 2026, Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram un breve video nelle sue storie, nel quale mostra per la prima volta il suo fidanzato. La clip dura pochi secondi e rappresenta un momento di condivisione sui social. La pubblicazione ha suscitato attenzione tra i follower, che hanno notato la presenza del partner. La influencer ha dedicato un messaggio affettuoso, senza ulteriori dettagli pubblici sulla relazione o sull’identità del compagno.
Ci sono momenti che segnano uno spartiacque, anche nel mondo iperconnesso dei social media. E per Chiara Ferragni, quello della notte del 22 maggio 2026 è stato uno di questi: un video breve, pochi secondi appena, pubblicato tra le sue storie Instagram. Niente di eclatante, nessun evento patinato o location da sogno. Solo un uomo davanti a una torta mimosa decorata con panna e frutta fresca, candeline colorate a spirale che illuminano il suo volto sorridente, e una voce fuori campo che dice tutto con poche parole: “ Buon compleanno bellissimo colombiano “. L’uomo in questione è José Hernandez, manager colombiano che da qualche mese ha conquistato il cuore dell’imprenditrice digitale più seguita d’Italia. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Chiara Ferragni rompe il silenzio: prima foto con José Hernandez al Lago di Como
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