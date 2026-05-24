Chi va in Champions a pari punti tra Milan Roma Como e Juventus | la classifica avulsa in Serie A

Dopo l'ultima giornata di campionato, Milan, Roma, Como e Juventus sono tutte a pari punti. La classifica avulsa viene utilizzata per determinare chi accederà alla Champions League. Questa si basa sui risultati diretti tra le squadre coinvolte, considerando vittorie, pareggi e sconfitte, e successivamente altri criteri come i gol segnati e subiti. La posizione definitiva viene stabilita applicando questi parametri fino a quando non si individua la squadra con il miglior rendimento tra quelle a pari punti.

In base ai risultati dell'ultima giornata di campionato vediamo cosa succede e come si calcola la posizione esatta con 3 o 4 squadre con lo stesso punteggio finale, considerati i criteri della classifica avulsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Juve, Milan, Como e Roma a pari punti a fine Serie A, chi va in Champions: il possibile scenarioAl termine della stagione di Serie A, Juventus, Milan, Como e Roma si trovano tutte a pari punti, con 71 ciascuna.

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