Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, Antonello Venditti è stato sposato per tre anni con Simona Izzo, che è anche madre del loro figlio, Francesco. In seguito, si è parlato di una relazione tradita con Monica Leoffredi, una delle sue ex fidanzate. Entrambe le donne sono state coinvolte nelle vicende sentimentali del cantante, che hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta Antonello Venditti ha vissuto tre anni di matrimonio con la sua ex moglie Simona Izzo. La loro separazione sarebbe scaturita da un tradimento da parte del cantante. In un’intervista l’attrice e doppiatrice ha infatti dichiarato: “Venditti mi ha tradito, dedicò una canzone a Eleonora Giorgi. Non ci parliamo, mi ha bloccato su Whatsapp”. L’ex coppia ha avuto un figlio, Francesco Saverio, anch’egli attore. Dopo la separazione i rapporti tra i due non sono affatto migliorati, tanto che, chiacchierando con il Corriere della Sera, il cantautore le ha lanciato una frecciatina affermando che delle cause di tale scelta ne parlerebbe già “ fin troppo ” l’ex moglie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono le ex di Venditti, Simona Izzo (ex moglie e mamma del figlio Francesco) e Monica Leoffredi: entrambe tradite

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