Chi sono i due ex mariti di Barbara De Rossi Andrea Busiri Vici e Branko Tesanovic papà della figlia Martina
Nel 1988, Barbara De Rossi ha sposato Andrea Busiri Vici, che lavorava come direttore della fotografia. La coppia si è separata due anni dopo il matrimonio. Andrea Busiri Vici è uno dei due ex mariti dell’attrice. L’altra persona è Branko Tesanovic, padre della figlia Martina.
Nel 1988 Barbara De Rossi sposa Andrea Busiri Vici, di professione direttore della fotografia, ma la coppia si separa già due anni dopo. La famiglia Busiri Vici è una famiglia italo-francese (derivata dalla riunione della famiglia francese dei Beausire e di quella italiana dei Vici di Arcevia), nella quale si sono succedute, a partire dal XVII secolo, diverse figure di architetti. In seguito l’attrice frequenta il coreografo serbo Branko Tesanovic, con il quale convola a nozze nel 1995. Nello stesso anno i due accolgono la nascita della figlia Martina. Pochi anni più tardi giunge però il secondo divorzio. La loro è stata una grande passione, tanto che nel 1995 decidono di sposarsi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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Odio razziale e religioso Tipo quando si tutti i titoli era specificato che lo sparatore di pallini di gomma era ebreo E anche per due statue, statue e non persone, si scrive ebreo sputa o mette una sigaretta È un po' tardi ora x.com