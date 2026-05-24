Chi sono i candidati

Da arezzonotizie.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arezzo si prepara al voto con diciotto liste e sei candidati alla carica di sindaco. Tra i candidati, ci sono Egiziano Andreani per Democrazia Sovrana e Popolare, Vincenzo Ceccarelli con il supporto di Pd, Arezzo Partecipa, AvsArezzo 2020, M5S e Casa Riformista, e Marcello Comanducci, sostenuto da Fare, FdI, Forza Italia, Avanti Arezzo, Udc, Lega e Noi. La campagna elettorale è in corso, con le urne previste a breve.

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Diciotto liste e sei candidati alla poltrona di sindaco per la città di Arezzo: Egiziano Andreani - Democrazia Sovrana e PopolareVincenzo Ceccarelli - Pd, Arezzo Partecipa, AvsArezzo 2020, M5S, Casa RiformistaMarcello Comanducci - Fare, FdI, Forza Italia Avanti Arezzo Udc, Lega, Noi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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