Chi sono i candidati di Arezzo

Arezzo si avvia alle elezioni comunali con 18 liste e sei candidati alla carica di sindaco. Tra i candidati ci sono Egiziano Andreani, sostenuto da Democrazia Sovrana e Popolare, e Vincenzo Ceccarelli, che rappresenta un'alleanza tra Pd, Arezzo Partecipa, AvsArezzo 2020, M5S, e Casa Riformista. Il terzo candidato è Marcello Comanducci, in lista con Fare, FdI, Forza Italia, Avanti Arezzo Udc, Lega e Noi. Le elezioni si svolgeranno nelle prossime settimane.

Diciotto liste e sei candidati alla poltrona di sindaco per la città di Arezzo: Egiziano Andreani - Democrazia Sovrana e PopolareVincenzo Ceccarelli - Pd, Arezzo Partecipa, AvsArezzo 2020, M5S, Casa RiformistaMarcello Comanducci - Fare, FdI, Forza Italia Avanti Arezzo Udc, Lega, Noi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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La Piazza - Amministrative ad Arezzo - I candidati a confronto

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