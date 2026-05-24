Chi fattura con i maxi lavori all' ombra delle portici

Da bolognatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In città, alcune aziende coinvolte in grandi lavori sotto i portici sono state trovate a operare senza regolare autorizzazione. Gli interventi sono stati sospesi dopo controlli delle autorità locali, che hanno rilevato irregolarità nelle pratiche edilizie e nelle licenze. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le motivazioni o le responsabilità, ma le verifiche sono in corso. L’attività di controllo prosegue per verificare eventuali altri interventi irregolari.

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