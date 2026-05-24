Simone Fratini ha circa 50 anni e ha lavorato come modello in passato. È sposato con l’attrice Barbara De Rossi, con cui ha un rapporto stabile. Fratini ha avuto un passato nel mondo della moda, ma ora si dedica ad altri impegni. La coppia vive insieme da diversi anni e la loro relazione rappresenta un momento di serenità per entrambi.

La vita sentimentale di Barbara De Rossi ha attraversato momenti complessi, ma oggi l’attrice vive una fase di serenità accanto al marito Simone Fratini, un uomo che lei stessa ha definito una rinascita. Il loro rapporto, nato da un’attrazione immediata e diventato poi un legame profondo, ha segnato una svolta nella vita della conduttrice de Il terzo indizio. La loro storia è fatta di passione, complicità e un equilibrio costruito giorno dopo giorno. Ma chi è davvero Simone Fratini? Qual è il suo lavoro? E come si è evoluto il rapporto con Barbara De Rossi fino al matrimonio celebrato nel 2023? Scopriamolo insieme. Simone Fratini ha 53 anni ed è originario della Toscana, una terra che ha sempre rappresentato per lui un punto fermo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi è Simone Fratini, marito di Barbara De Rossi? Età, lavoro, passato da modello e il legame con l’attrice

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