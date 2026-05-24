Un uomo di 21 anni è stato ucciso dopo aver aperto il fuoco vicino a un checkpoint esterno della Casa Bianca. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, quando il giovane ha sparato in direzione di agenti di sicurezza presenti sul posto. Le forze dell'ordine hanno risposto con colpi di arma da fuoco, colpendo e uccidendo l'uomo. Nessun agente è rimasto ferito. La polizia sta indagando sull'accaduto.

Si chiamava Nasir Best e aveva 21 anni l'uomo ucciso dopo che ha aperto il fuoco nei pressi di un checkpoint esterno della Casa Bianca. Secondo quanto ricostruito, nella serata del 23 maggio, ha estratto una pistola da una borsa e ha aperto il fuoco contro gli agenti di presidio. Il personale. 🔗 Leggi su Today.it

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Spari contro la Casa Bianca, ucciso il 21enne che ha aperto il fuoco: "Si credeva Gesù e scriveva di volere fare male a Trump"Un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in un checkpoint vicino alla Casa Bianca ed è stato ucciso.

Spari all'esterno della Casa Bianca, ucciso il 21enne che ha aperto il fuoco: "Si credeva Gesù e scriveva di volere fare male a Trump"Un uomo di 21 anni è stato ucciso dopo aver aperto il fuoco contro agenti del Secret Service a pochi passi dalla Casa Bianca.

Argomenti più discussi: Assalto alla Casa Bianca, chi è Nasire Best: l'aggressore il 21enne ucciso dal Secret Service; Chi è Nasir Best: il 21enne ucciso dopo che ha aperto il fuoco vicino alla Casa Bianca; Spari alla Casa Bianca, ucciso l’aggressore; Spari vicino alla Casa Bianca, forze di sicurezza uccidono l'aggressore: 'Si credeva Gesù'.

Oggi è il compleanno di Nasir!!!! reddit

Spari contro la Casa Bianca, è stato ucciso l’attentatore: Si credeva GesùAlmeno 20 colpi di arma da fuoco sono stati sparati all’esterno della Casa Bianca. msn.com