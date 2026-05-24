Un ciclista norvegese ha sorpreso i velocisti durante la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, anticipando il gruppo in volata a Milano. La tappa si è conclusa con un arrivo compatto, lasciando senza risposta la sua fuga. La corsa, ritornata nel capoluogo lombardo dopo cinque anni, si è conclusa con questo colpo di scena, senza che i favoriti riuscissero a controllare l’andamento. Nessuna altra informazione sui nomi dei partecipanti o sul tempo finale.

La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026 sembrava avere un epilogo già ben definito in partenza: arrivo in volata a ranghi compatti in quel di Milano, dove la Corsa Rosa ritornava dopo ben cinque anni di assenza (e dire che l’evento nacque nel capoluogo lombardo nell’ormai lontano 1909.). I 157 km da Voghera a Corso Venezia erano completamente pianeggianti, non c’erano difficoltà altimetriche e il caldo poteva essere l’unico fattore da tenere in considerazione: tutto apparecchiato per i velocisti e invece sorpresa. Quattro coraggiosi sono evasi dopo appena quattro chilometri e se ne sono sciroppati 153 in fuga, riuscendo a sorprendere le squadre degli sprinter e a contendersi il successo in una volata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi è Fredrik Dversnes Lavik: il norvegese che ha anticipato i velocisti a Milano

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