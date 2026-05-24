Un imprenditore milanese di quasi 91 anni ha trasferito in vita la nuda proprietà delle sue aziende al nipote. L'operazione riguarda il patrimonio legato alla gestione di un'azienda dolciaria. La decisione è stata comunicata attraverso un atto notarile. La proprietà rimarrà all'imprenditore fino alla sua morte, momento in cui il nipote otterrà la piena proprietà. L'imprenditore ha lasciato tutto in eredità al nipote, mantenendo la disponibilità delle attività fino a quel momento.

Di zio in nipote. Non avendo figli, l’ex patron di Tre Marie Enzo Ricci ha deciso di lasciare gran parte del proprio patrimonio al nipote Alessandro Ricci. Questa però non è l’unica particolarità, perché l’imprenditore ha deciso di trasferire l’eredità mentre è ancora in vita. Un’operazione che – tra immobili, beni e partecipazioni – supera i 400 milioni di euro. Ricci, che compirà 91 anni il 26 maggio, ha scelto di sistemare in anticipo la successione attraverso una donazione con mantenimento dell’usufrutto. Chi è Enzo Ricci, imprenditore tra dolci e cinema Perché Ricci lascia l'eredità al nipote anche se è vivo Quanto vale... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi è Enzo Ricci ex patron di Tre Marie che lascia tutto in eredità al nipote mentre è ancora in vita

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