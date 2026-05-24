Donald Trump Jr. ha sposato Bettina Anderson, il suo nome è ora al centro dell’attenzione internazionale. La coppia si è unita in matrimonio e da allora il suo nome è spesso menzionato nei media. Non sono stati forniti dettagli sulla data del matrimonio o altri aspetti della relazione. La notizia ha attirato l’interesse pubblico e mediatico, senza ulteriori informazioni sui dettagli personali o sulla vita della coppia.

Donald Trump Jr. ha sposato Bettina Anderson e, inevitabilmente, il nome della nuova moglie è finito al centro della curiosità internazionale. Non solo per il legame con il primogenito di Donald Trump, ma anche per il profilo di lei: modella, influencer, volto dell’alta società di Palm Beach e donna da sempre abituata a muoversi tra salotti esclusivi, impegno benefico e mondanità molto controllata. Il matrimonio è stato celebrato alle Bahamas lontano dai riflettori più invadenti, con una formula privata che racconta già molto della coppia. Chi è Bettina Anderson. Bettina Anderson è nata a Palm Beach nel dicembre 1986 ed è cresciuta in uno degli ambienti più riconoscibili della Florida: quello dell’ alta società locale, tra charity event, circoli esclusivi e famiglie abituate a un certo peso pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Bettina Anderson, la moglie di Donald Trump Jr.

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Donald Trump Jr. and Bettina Anderson Are Engaged! | Daily Research Plot

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Ai giornalisti che gli chiedevano se sarà presente al matrimonio del figlio Donald Jr. con Bettina Anderson su un'isola privata alle Bahamas, il presidente Usa Trump ha spiegato: A lui piacerebbe che io andassi ma sarà solo una piccola cerimonia privata e ce x.com

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