Prendi un sassofonista di soli 14 anni, portalo in prima serata su Rai 1 ed ecco che si compie la magia. Alfio Russo ha convinto tutti con il suo talento, portando a casa la vittoria nella puntata finale di Dalla Strada al Palco – Special, andata in onda il 23 maggio su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti. Tra i migliori artisti di strada d’Italia ha spiccato proprio lui, che ha coronato il sogno di esibirsi con una vera e propria leggenda della musica. Il giovane talento siciliano con la musica nel cuore. Classe 2011, Alfio Russo è nato a Catania ma vive ad Adrano, alle pendici dell’Etna, dove frequenta il primo anno del liceo scientifico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Alfio Russo, il giovanissimo vincitore di Dalla Strada al Palco – Special

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Alfio Russo Sax - Tu mi piaci tanto di Sayf | Dalla strada al palco (Rai 1)

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