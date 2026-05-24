Un'artista e autrice ha affermato che chi pensa che ricamo e uncinetto siano solo passatempi non comprende cosa si perde. Ha spiegato che queste tecniche, spesso considerate semplici artigianali, rappresentano forme d'espressione con valore artistico. La riflessione riguarda la differenza tra arte e artigianato, sottolineando che un dipinto è visto come arte, mentre un ricamo come semplice lavoro manuale. La discussione si concentra sulla percezione di queste pratiche nel mondo dell’arte.

Tra queste anche Ada Lovelace, matematica appassionata di maglieria e ricamo, che ebbe l’intuizione di applicare il sistema del telaio Jacquard alla computazione, dando origine al primo algoritmo della storia. Se osserviamo gli schemi della maglieria di Missoni, la maison che delle righe e dei motivi a zigzag ha fatto la propria identita`, e` evidente la similitudine grafica con un codice computazionale. «Le analogie tra codici matematici, alfabetici, grafici e tessili si e` piu´ volte mostrata nella sua evidenza nella storia», scrive la storica del design Domitilla Dardi in Cucire universi, da poco uscito per Einaudi. La straordinaria... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Chi considera ricamo e uncinetto soltanto un passatempo, non sa cosa si perde»: parola di Domitilla Dardi, autrice di Cucire universi

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Come ricamare la bocca su una bambola Amigurumi - Tutorial Passo Passo

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