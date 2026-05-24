Cher ha ricordato che al suo primo Met Gala era nuda, suscitando scandalo, ma ora questa scelta non desta più reazioni. Demna ha commentato le tendenze della moda, mentre Alana Haim ha condiviso le sue impressioni su stili e innovazioni recenti. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante eventi pubblici e interviste, offrendo spunti sulle trasformazioni del mondo della moda e delle performance artistiche nell’ultimo periodo.

Siamo abituati a vederla nei front row delle sfilate, ma è la prima volta che la vediamo in passerella. La cantante e attrice Alana Haim ha debuttato per Louis Vuitton durante la sfilata Cruise 2027, andata in scena a New York, alla Frick Collection affacciata su Central Park. La collezione di Nicolas Ghesquière reinterpretava lo stile newyorkese in chiave futuristica e parigina, tra riferimenti alla pop culture e stampe con i celebri disegni di Keith Haring. Con W, Haim ha condiviso il suo diario personale della giornata. Parlando con Lala Anthony per Vogue, la cantante ha ricordato il suo primo Met Gala nel 1974 e l’ abito trasparente firmato Bob Mackie che fece scalpore: «Ero nuda, e molte persone si sono scandalizzate, ma oggi nessuno ci farebbe nemmeno caso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cher: «Al mio primo Met Gala ero nuda, e molte persone si sono scandalizzate, ma oggi nessuno ci farebbe caso». E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

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Humiliated At The Interview, But This Genius Girl Was Hired By The CEO On The Spot!

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