CHE TEMPO CHE FA | ULTIMA PUNTATA TRA BIG UE REUCCIO SERIE RAI E TANTI ALTRI

Domenica 24 maggio 2026 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove ultimo appuntamento con “ Che Tempo Che Fa ” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata: in esclusiva TV la Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde. Prima donna a ricoprire la carica di Presidente della BCE, ha assunto l’incarico il 1° novembre 2019 succedendo a Mario Draghi, dopo esser già stata Managing Director del Fondo Monetario Internazionale dal 2011 al 2019 e, in Francia, Ministra dell’Economia, dell’industria e dell’impiego dal 2007 al 2011. Gino Cecchettin e Barbara Poggio, professoressa ordinaria di... 🔗 Leggi su Bubinoblog

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Che Tempo Che Fa, Fazio chiude con un Ciclone: cosa succede nella puntata di staseraVa in onda oggi, domenica 24 maggio 2026, l'ultima puntata stagionale del talk con Fabio Fazio che, in onda sul NOVE, accoglie in studio Leonardo Pieraccioni, Lino Guanciale, Christine Lagarde e molti ... libero.it

Che Tempo Che Fa anticipazioni 24 maggio 2026: tutti gli ospiti di Fabio Fazio per il finale di stagioneChe tempo che fa 24 maggio 2026 va in onda a partire dalle ore 19:30 sul NOVE e in streaming sulle piattaforme NOVE.tv e discovery+. Stasera sarà l’ultima puntata stagionale del programma. Lo show ... newscinema.it