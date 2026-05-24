Stasera su NOVE torna Fabio Fazio con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Tra gli ospiti ci sono attori, economisti, medici e personaggi dello spettacolo. Lino Guanciale, Christine Lagarde, Leonardo Pieraccioni e Roberto Burioni sono tra i protagonisti della serata. La trasmissione vedrà anche la partecipazione degli ospiti de Il Tavolo. La puntata andrà in onda questa sera, con interviste e incontri vari.

Fabio Fazio torna sul NOVE con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa: da Lino Guanciale a Christine Lagarde, passando per Leonardo Pieraccioni, Roberto Burioni e gli ospiti de Il Tavolo. Nuovo appuntamento questa sera, domenica 24 maggio 2026, con Che Tempo Che Fa, il talk di Fabio Fazio in onda dalle 19:30 sul NOVE e in streaming su discovery+. Tra gli ospiti più attesi Lino Guanciale, Christine Lagarde, Leonardo Pieraccioni e David Grossman, in una puntata che alternerà attualità, cultura e intrattenimento. Christine Lagarde ospite in esclusiva TV: economia e scenari globali Tra gli ospiti più attesi della serata c'è Christine Lagarde, protagonista di un'intervista esclusiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Che Tempo Che Fa stasera su Nove: Lino Guanciale e gli altri ospiti del 24 maggio

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