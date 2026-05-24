Che Tempo Che Fa | ospiti e anticipazioni della puntata di oggi domenica 24 maggio 2026
Stasera, domenica 24 maggio 2026, torna su Nove il programma televisivo condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e Nino Frassica. La puntata è in prima serata e rappresenta un nuovo appuntamento con il talk show. Sono previsti ospiti e approfondimenti, anche se non sono stati ancora annunciati i dettagli specifici. La trasmissione è trasmessa regolarmente ogni domenica sera.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Questa sera, domenica 24 maggio 2026, torna in prima serata su Nove un nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, il celebre talk condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e Nino Frassica. La trasmissione prenderà il via alle ore 19:30 con numerosi ospiti dal mondo della politica, della cultura, dello spettacolo e dell’attualità. Gli ospiti della puntata. Tra i protagonisti della serata ci sarà Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, attesa per un intervento dedicato ai principali temi economici internazionali. Spazio anche a un momento di riflessione con Gino Cecchettin e la sociologa Barbara Poggio, membro del Comitato scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Che tempo che fa Anticipazioni e Ospiti del 22 Marzo 2026
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