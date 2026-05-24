Che Tempo Che Fa | ospiti e anticipazioni della puntata di oggi domenica 24 maggio 2026

Notizia in breve

Stasera, domenica 24 maggio 2026, torna su Nove il programma televisivo condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e Nino Frassica. La puntata è in prima serata e rappresenta un nuovo appuntamento con il talk show. Sono previsti ospiti e approfondimenti, anche se non sono stati ancora annunciati i dettagli specifici. La trasmissione è trasmessa regolarmente ogni domenica sera.