Stasera, su NOVE e in streaming su discovery+, torna “Che Tempo Che Fa” condotto da Fabio Fazio. La puntata, in diretta, è prevista per domenica 24 maggio 2026. Il programma è prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros.

Domenica 24 maggio 2026 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera. “Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 24 maggio 2026. Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio stasera sul NOVE: anticipazioni puntata e ospiti di domenica 24 maggio 2026

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