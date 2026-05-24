Fabio Fazio torna questa sera, domenica 24 maggio, con l’ultimo appuntamento stagionale di Che Tempo Che Fa, in onda dalle 19.30 in diretta sul Nove, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Anticipazioni e ospiti del 24 maggio 2026. Sarà ospite la Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde. Prima donna a ricoprire la carica di Presidente della BCE, ha assunto l’incarico il 1° novembre 2019, succedendo a Mario Draghi, dopo essere già stata Managing Director del Fondo Monetario Internazionale dal 2011 al 2019 e, in Francia, Ministra dell’Economia, dell’Industria e dell’Impiego dal 2007 al 2011. In studio saranno presenti... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Che Tempo Che Fa chiude la stagione con Christine Lagarde, Leonardo Pieraccioni e Lino Guanciale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Finalmente l'ultimo giorno! Come si chiude la mia stagione lavorativa

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Che Tempo Che Fa, anticipazioni del 24 maggio: Christine Lagarde, Pieraccioni e Lino Guanciale da Fabio Fazio

Che Tempo Che Fa chiude la stagione con Lagarde ospite esclusiva su NOVEDomenica 24 maggio 2026 alle 19:30 va in onda su NOVE l’ultima puntata della stagione di Che Tempo Che Fa, disponibile anche in streaming su...

Temi più discussi: Che tempo che fa, l'appuntamento di oggi domenica 24 maggio: gli ospiti; Che Tempo Che Fa | Puntata 24 maggio 2026; Che Tempo Che Fa, da Fazio Sal Da Vinci (dopo l'ingiustizia) e Roberto Bolle: cosa vedremo stasera; Che Tempo Che Fa stasera su Nove: Sal Da Vinci e gli altri ospiti del 17 maggio.

Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) / Posts / X x.com

Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 24 maggio 2026Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, domenica 24 maggio 2026, alle ore 19,30. Tutte le informazioni ... tpi.it

Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio stasera sul NOVE: anticipazioni puntata e ospiti di domenica 24 maggio 2026Fabio Fazio torna con Che Tempo Che Fa, stasera sul NOVE: ecco le anticipazioni della puntata e gli ospiti di domenica 24 maggio 2026 ... superguidatv.it