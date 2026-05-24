Che Tempo Che Fa chiude la stagione con Christine Lagarde Leonardo Pieraccioni e Lino Guanciale

Da davidemaggio.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fabio Fazio torna questa sera, domenica 24 maggio, con l’ultimo appuntamento stagionale di  Che Tempo Che Fa, in onda dalle 19.30 in diretta sul Nove, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Anticipazioni e ospiti del 24 maggio 2026. Sarà ospite la Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde. Prima donna a ricoprire la carica di Presidente della BCE, ha assunto l’incarico il 1° novembre 2019, succedendo a Mario Draghi, dopo essere già stata Managing Director del Fondo Monetario Internazionale dal 2011 al 2019 e, in Francia, Ministra dell’Economia, dell’Industria e dell’Impiego dal 2007 al 2011. In studio saranno presenti... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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