Che tempo che fa | anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 24 maggio 2026

Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 24 maggio 2026. Questa sera, domenica 24 maggio 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 24 maggio, di Che Tempo Che Fa 2025-2026. Anticipazioni e ospiti. Nella puntata di Che Tempo Che Fa di oggi, domenica 24 maggio 2026, Fabio Fazio ospita: Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea; Gino Cecchettin e Barbara Poggio, sociologa e... 🔗 Leggi su Tpi.it

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Che tempo che fa Anticipazioni e Ospiti del 22 Marzo 2026

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Che tempo che fa, gli ospiti di oggi di Fabio Fazio'Che tempo che fa' torna oggi, domenica 24 maggio, con un nuovo appuntamento in diretta sul Nove dalle 19.30 con Fabio Fazio, in compagnia di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. adnkronos.com

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