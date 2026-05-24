Che film è quello che ha vinto a Cannes

“Fjord” del romeno Cristian Mungiu è ambientato in Norvegia e racconta una storia che ricorda un caso di cronaca italiano recente In un’edizione che non è stata considerata tra le migliori della storia del festival di Cannes ha vinto uno dei film che più sono stati apprezzati dalla critica. Non capita di frequente: la storia del festival è piena di decisioni strane e impopolari da parte delle giurie, e di film premiati al posto di altri che poi hanno avuto una ricezione migliore o un successo maggiore. Fjord di Cristian Mungiu, regista romeno che aveva già vinto a Cannes nel 2007 con 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni, è sia un film tipicamente “da Palma d’Oro”, per come è fatto e per l’idea di cinema che propone, sia uno che ha grandi possibilità di piacere a un pubblico ampio e di far parlare di sé per il resto dell’annata. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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