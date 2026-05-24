Il Curiosity Training è un metodo che aiuta a gestire l'ansia sociale attraverso esercizi di apertura mentale e curiosità. Si basa su tecniche pratiche che favoriscono il superamento della paura di situazioni sociali impreviste, come cene improvvisate o incontri di lavoro. Lo scopo è migliorare la capacità di adattamento e ridurre l'ansia, promuovendo un atteggiamento più sereno e naturale durante interazioni improvvise. È utilizzato come supporto complementare in percorsi di terapia o crescita personale.

Una conversazione con sconosciuti, un meeting di lavoro o un breve scambio di parole in ascensore può trasformarsi per alcune persone in un banco di prova faticoso. Il problema dell'ansia sociale non è solo un disagio momentaneo: è anche ciò che accade prima e dopo, l'anticipazione di un possibile giudizio, il controllo continuo su ciò che si sta dicendo, la paura di apparire impacciati o inadeguati. E il bilancio finale, spesso, è severissimo. Un cortocircuito mentale che può sfociare in sintomi molto fisici come rossore, sudorazione intensa, nausea, tachicardia o capogiri, e che spinge le persone a evitare i momenti di relazione oppure a viverli in perenne stato di allerta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Che cos'è il Curiosity Training e come può aiutarti contro l'ansia sociale

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When Did Curiosity Become Dangerous

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