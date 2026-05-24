A Margaux, Château Lascombes rafforza il suo legame con il Cabernet Sauvignon, con un approccio che appare più deciso rispetto al passato. La produzione del vino continua a privilegiare questa varietà, evidenziando una scelta precisa di identità. Il vino mantiene le caratteristiche tradizionali della zona, ma ora si presenta con un carattere più evidente e definito. La strategia di produzione si concentra sulla valorizzazione del vitigno principale, mantenendo comunque un rispetto per le tecniche e le caratteristiche della regione.

A Margaux il vino continua a parlare il linguaggio del Cabernet Sauvignon. Non è una novità, ma nel caso di Château Lascombes il discorso sembra oggi assumere un tono più netto, quasi programmatico. Dalle finestre della tenuta lo sguardo cade direttamente sulle vigne storiche del domaine, un mosaico di parcelle dove il Cabernet trova da sempre una delle sue espressioni più riconoscibili e che nel 1855 valsero allo château il rango di Deuxième Grand Cru Classé. È da questi filari che nasce Château Lascombes 2023, prima annata interamente concepita da Axel Heinz, ceo ed enologo dell’azienda, chiamato nel 2022 a guidare il rilancio della storica proprietà di Margaux. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Château Lascombes, un rilancio all’insegna dell’identità

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