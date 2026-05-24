Chance da titolare per Holm nel derby di Torino si gioca anche il riscatto | la Juve deve puntarci per il futuro? Cosa dicono i numeri

Da juventusnews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Holm è stato schierato come titolare nel derby di Torino, un'occasione importante per dimostrare il proprio valore e cercare di riscattarsi. La Juventus punta su di lui per il futuro, considerando anche le possibilità di riscatto. I numeri dell’esterno vengono analizzati per valutare le sue prestazioni e le prospettive di continuità in squadra. La partita ha rappresentato un momento decisivo per il suo percorso in squadra.

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di Luca Fioretti Chance da titolare per Holm nel derby, ci si gioca anche il riscatto: la Juve deve puntarci per il futuro? L’analisi sull’esterno e gli scenari per il futuro. Il derby della Mole in programma questa sera contro il Torino non rappresenta soltanto l’ultima e decisiva spiaggia per le speranze europee della Juventus, ma si trasforma anche in un fondamentale crocevia per il futuro di diversi elementi della rosa di mister Spalletti. Tra le novità più rilevanti della vigilia spicca senza dubbio la candidatura dal primo minuto di  Emil Holm, pronto a presidiare la corsia esterna in una delle notti più delicate e tese dell’intera stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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