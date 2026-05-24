Chance da titolare per Holm nel derby di Torino si gioca anche il riscatto | la Juve deve puntarci per il futuro? Cosa dicono i numeri

Notizia in breve

Holm è stato schierato come titolare nel derby di Torino, un'occasione importante per dimostrare il proprio valore e cercare di riscattarsi. La Juventus punta su di lui per il futuro, considerando anche le possibilità di riscatto. I numeri dell’esterno vengono analizzati per valutare le sue prestazioni e le prospettive di continuità in squadra. La partita ha rappresentato un momento decisivo per il suo percorso in squadra.