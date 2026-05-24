Nell’ultima giornata di campionato, Milan, Roma, Como e Juventus hanno disputato partite decisive. I risultati determinano la qualificazione a competizioni europee o la permanenza in campionato. Questi incontri influenzano i ricavi legati ai diritti televisivi, alle sponsorizzazioni e alle vendite di biglietti. La qualificazione o l’esclusione da competizioni internazionali si riflette sui bilanci delle società sportive, con variazioni significative nei ricavi complessivi.

Due posti per il paradiso, da assegnare nell’ultima giornata di campionato: se li giocano, in ordine di classifica, Milan, Como, Roma e Juventus, con Inter e Napoli già accomodati in prima fila. La Champions è l’ossessione delle big, il sogno (più o meno proibito) per le altre. Prestigio e soldi, tanti soldi. Ecco come la coppa dalle grandi orecchie potrà incidere sui bilanci delle quattro contendenti, tenendo conto che, nella peggiore delle ipotesi, ci sarà comunque l’Europa League. Il Milan ha già dovuto fronteggiare in questa stagione gli effetti dell’assenza dalle coppe europee. Il direttore finanziario Stefano Cocirio ha spiegato di recente che la Champions porta “dai 60 ai 90 milioni di fatturato”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Champions o no? Cosa cambia nei bilanci di Milan, Roma, Como e Juve

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