In vista dell’ultima giornata di Champions League, quattro club sono in corsa per l’ultimo posto disponibile. Se due squadre terminano con lo stesso punteggio, quella con il miglior risultato negli scontri diretti avrà il vantaggio. Il Como può superare Milan e Juventus solo se ottiene risultati migliori negli incontri diretti contro di loro. La classifica si basa sui punti e sui risultati diretti, senza considerare altri fattori come la differenza reti.

? Punti chiave Chi ha il vantaggio matematico in caso di parità di punti?. Come può il Como superare Milan e Juventus con i risultati diretti?. Quali scenari permettono alla Juventus di scalare la classifica domenica sera?. Perché la differenza reti non conta per decidere l'ultimo posto?.? In Breve Milan e Roma hanno 70 punti, Juventus e Como ne hanno 68.. In caso di parità a 71 punti contano gli scontri diretti stagionali.. Le partite inizieranno simultaneamente domenica sera alle ore 20:45.. Juventus ha vantaggi negli scontri diretti contro Milan e Roma.. Le sorti di Milan, Juventus, Roma e Como si decideranno domenica sera alle 20:45 con una sfida matematica che coinvolge ottanta combinazioni di risultati possibili per l’ultimo posto in Champions League. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Champions League: l’incastro matematico tra 4 club per l’ultimo posto

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