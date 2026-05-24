Champions League | derby e sfide chiave per il sogno europeo

Nella partita di Champions League, la Juventus dovrà affrontare il derby senza Yildiz e Vlahovic. La sfida si svolgerà tra squadre che cercano di ottenere l'ultimo posto disponibile per la qualificazione alla competizione europea. La partita rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre, con obiettivi legati alla qualificazione. La presenza e l’assenza di alcuni giocatori influenzeranno le strategie in campo. La partita si svolgerà nel rispetto del regolamento e delle norme vigenti.

? Punti chiave Come potrà la Juventus superare il derby senza Yildiz e Vlahovic?. Chi riuscirà a strappare l'ultimo biglietto per la Champions League?. Perché la Juventus ha presentato una protesta ufficiale contro il dress code?. Cosa cambierà per il Napoli dopo il rifiuto dell'offerta da miliardi?.? In Breve Inter pareggia 3-3 con Bologna grazie alla tripletta di Dimarco.. De Laurentiis rifiuta offerta da 2 miliardi di euro per il Napoli.. Lazio perde 2-1 contro il Pisa con gol di Pedro.. Spalletti valuta dimissioni dopo il derby tra Torino e Juventus.. Alle ore 20:45 di questa domenica 24 maggio 2026, il destino della Champions League si deciderà su cinque campi simultanei in un finale senza appello che vede Milan, Juventus, Roma e Como lottare per gli ultimi due accessi all’élite europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Pronostici 37ª Giornata Serie A: Champions, salvezza e derby nel caos

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