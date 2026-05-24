Champions | Capello punta sulla Roma per la corsa all’Europa

L’allenatore di Champions League ha indicato la Roma come principale candidata alla qualificazione europea, puntando sul talento individuale delle sue squadre. Si discute anche sull’impatto del rientro di Modric, che potrebbe rafforzare le speranze del Milan di avanzare nel torneo. Le squadre coinvolte cercano di sfruttare le proprie risorse tecniche e individuali per ottenere risultati decisivi nelle prossime sfide.

? Domande chiave Chi può davvero contare sul talento individuale per la qualificazione?. Come influirà il ritorno di Modric sulle speranze del Milan?. Perché l'assenza di Nico Paz mette in crisi il Como?. Quali sono le condizioni tattiche che favoriscono la Roma secondo Capello?.? In Breve Il ritorno di Modric serve al Milan per la gestione psicologica del gruppo.. L'assenza dell'infortunato Nico Paz penalizza la creatività del Como in campo.. La Juventus affronta il derby di Torino cercando una risposta collettiva immediata.. Solo due squadre tra Roma, Milan, Juventus e Como entreranno in Champions.. La corsa per l’ultimo posto in Champions League si decide stasera con un quadro di incertezza totale che coinvolge Roma, Milan, Juventus e Como in una sfida decisiva per le ambizioni europee della prossima stagione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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