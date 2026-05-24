Quattro squadre si sfidano negli ottavi di finale di Champions League per due posti ai quarti. La partita si gioca in una sola gara, con le squadre che adottano strategie diverse per ottenere la vittoria. La sfida si svolge in 90 minuti di gioco intenso, con possibili variazioni di formazione e approccio tattico. Le squadre coinvolte sono tutte impegnate a mettere in campo le proprie migliori risorse per superare il turno. La partita si svolge in un clima di alta tensione e concentrazione.

Perdere la Champions con tutti gli indicatori a favore sarebbe un vero dramma dalle conseguenze facilmente immaginabili: le voci filtrate di recente fanno capire che è in corso una “guerra” ai piani alti, che Allegri e Ibrahimovic sono forse incompatibili, che diversi quadri cambieranno. Senza Champions, però, sono attesi ribaltoni e non semplici passaggi di consegne. Ma il Milan è a un passo dal risultato sperato a inizio stagione. Affronta una squadra senza motivazioni di classifica. Negli scontri diretti è davanti a Roma e Como e in svantaggio soltanto contro una Juve quasi innocua. Anche (quasi) tutte le “classifiche avulse” — finendo cioè in tre o in quattro alla pari — lo premiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Champions, 90' di fuoco: gli stati d'animo e le strategie delle quattro big che stasera si giocano tutto

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