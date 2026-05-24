Cesena | 5 milioni per la mobilità grazie al nuovo status di città

Cesena riceverà 5 milioni di euro per la mobilità, grazie al nuovo status di città. I fondi serviranno a potenziare i trasporti pubblici e migliorare la logistica urbana. Inizialmente, i ministeri avevano escluso la città dai finanziamenti, ma successivamente è stato approvato il riconoscimento dello status speciale. La somma sarà destinata a interventi sulla rete di trasporto e sulla gestione del traffico cittadino.

? Punti chiave Come cambieranno i trasporti pubblici e la logistica urbana a Cesena?. Perché i ministeri avevano inizialmente escluso la città dai finanziamenti?. Chi definirà le linee guida del piano entro il mese di giugno?. Quali impatti concreti avrà questo fondo sulla qualità dell'aria cittadina?.? In Breve Fondi parte di un piano nazionale da 500 milioni tra il 2024 e il 2029.. Vicesindaco Castorri e assessore Bertani definiscono le linee guida entro giugno prossimo.. L'errore nei database Istat è stato risolto con un decreto correttivo ministeriale.. I progetti integrati devono rispettare almeno due linee d'azione del programma ministeriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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