Cervia e Faenza eleggono il nuovo sindaco | affluenza in calo rispetto al recente referendum

Domenica si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei sindaci a Cervia e Faenza. A Cervia, l’affluenza alle urne è stata del 13,98%, mentre i dati di Faenza non sono ancora disponibili. Rispetto alle ultime consultazioni referendarie, si registra una diminuzione della partecipazione degli elettori. Le operazioni di voto si sono concluse e sono in corso le verifiche. I risultati saranno comunicati nelle prossime ore.

Domenica di voto per il rinnovo delle amministrazioni locali a Cervia e Faenza. Nella località rivierasca, 'affluenza si è attestata al 13,98%. Il dato segna un netto distacco rispetto alla precedente tornata delle amministrative, quando alla stessa ora aveva votato il 21,27% degli aventi diritto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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