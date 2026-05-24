Cervia e Faenza eleggono il nuovo sindaco | affluenza in calo rispetto al recente referendum

Da ravennatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei sindaci a Cervia e Faenza. A Cervia, l’affluenza alle urne è stata del 13,98%, mentre i dati di Faenza non sono ancora disponibili. Rispetto alle ultime consultazioni referendarie, si registra una diminuzione della partecipazione degli elettori. Le operazioni di voto si sono concluse e sono in corso le verifiche. I risultati saranno comunicati nelle prossime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Domenica di voto per il rinnovo delle amministrazioni locali a Cervia e Faenza. Nella località rivierasca, 'affluenza si è attestata al 13,98%. Il dato segna un netto distacco rispetto alla precedente tornata delle amministrative, quando alla stessa ora aveva votato il 21,27% degli aventi diritto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali in Puglia: affluenza al 13,47% alle ore 12. Leggero calo rispetto alle scorse consultazioniAlle ore 12, l’affluenza alle urne in Puglia per le elezioni comunali si attesta al 13,47%.

Gas, il PSV rimbalza: il prezzo sale al 2,2% dopo il calo recenteIl prezzo del gas al PSV è salito dello 0,432 euro per metro cubo, con una variazione del 2,2% rispetto alla giornata precedente.

cervia e faenza eleggonoEmilia-Romagna, 200mila al voto in sedici Comuni: test elettorale per Imola, Faenza, CerviaBOLOGNA – Sono oltre 208mila gli emiliano-romagnoli chiamati al voto domenica e lunedì, in 16 Comuni della regione. Imola, Faenza, Cervia, Comacchio e Vignola sono i centri più grossi che devono scegl ... bologna.repubblica.it

cervia e faenza eleggonoEmilia-Romagna, dove e quando si vota per le comunali 2026: elezioni in 16 Comuni, le sfide di Imola e FaenzaDomenica 24 e lunedì 25 maggio vanno al voto 16 comuni dell’Emilia-Romagna. Sopra i 15mila abitanti urne aperte anche a Cervia, Comacchio e Vignola ... corrieredibologna.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web