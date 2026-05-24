Certificati di malattia e richieste di verifiche nel mirino | interviene l’Ordine dei medici

L’Ordine dei medici di Ferrara ha annunciato di aver avviato controlli su un aumento di richieste da parte di aziende e datori di lavoro per verificare i certificati di malattia rilasciati ai lavoratori. La situazione riguarda un incremento di richieste di accertamenti sui certificati medici, che sono stati inviati alle autorità competenti per approfondimenti. L’intervento mira a chiarire le procedure e a garantire l’uso corretto dei certificati di malattia.

L’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Ferrara interviene per fare chiarezza in merito al crescente numero di richieste provenienti da aziende e datori di lavoro relative alla verifica dei certificati medici rilasciati ai lavoratori in caso di malattia.Iscriviti al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Certificato medico per malattia, tutto da casa

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