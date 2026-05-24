Il piano industriale di RetiAmbiente, che riguarda anche Cermec, è stato rinviato. La Fit-Cisl esprime preoccupazione, affermando che si tratta di una questione che riguarda il futuro dell’azienda. La sigla sindacale invita politica e amministratori locali a unirsi per definire una posizione comune sulla questione. Non sono stati forniti dettagli sui motivi del rinvio o sui contenuti del piano.

Il destino del Cermec è appeso al Piano industriale di RetiAmbiente, la Fit-Cisl chiama a raccolta politica e sindaci per una posizione unitaria. "Negli ultimi anni – dice Luca Mannini, segretario della Fit-Cisl – abbiamo spesso portato all’attenzione pubblica la vetustà dell’attuale impianto (che si è guastato due volte negli ultimi 4 anni, ndr), evidenziando la necessità di progettarne e realizzarne uno nuovo, e abbiamo ribadito che la nostra provincia non può rischiare di perdere un’infrastruttura di questa importanza, all’interno del contesto di area vasta, a favore di altri territori". Una storia, quella del Cermec, che parte da... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cermec, rinviato il piano industriale. Cisl preoccupata: "E’ in gioco il futuro"

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