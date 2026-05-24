Giorgia riprende il mestiere di corniciaio, sottolineando che realizzare una cornice richiede competenze specifiche e lavoro manuale. Spiega che il processo coinvolge creatività e passione, e che il lavoro non è semplice come può sembrare.

di Francesca Grillo TREZZANO SUL NAVIGLIO Se pensate che realizzare una cornice sia una cosa semplice, Giorgia vi farà cambiare idea, raccontandovi come nasce e come si sviluppa, con competenze specifiche, lavoro fatto a mano, creatività e passione. Giorgia Distefano, 36 anni, è un’artista che ha deciso di dedicarsi a un mestiere antichissimo, ma praticamente scomparso. I corniciai hanno sviluppato il proprio lavoro dal Medioevo, per poi affermarsi nel Rinascimento, quando il valore della cornice è stato messo in luce dai maestri artigiani, separandolo dall’opera stessa. Giorgia, nel suo Posticino a Trezzano, un luogo di meraviglie fatte a mano, dove si possono trovare oggetti unici e respirare l’arte in ogni sua forma, fa riscoprire questa antichissima arte, proiettandola nel contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - C’era una volta il lavoro di corniciaio. Così Giorgia rispolvera il mestiere: "Arte, tanta passione e creatività"

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