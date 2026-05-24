Cep in fiamme i furgoni di un' impresa edile | danni anche ad altri mezzi e agli edifici
Nella notte un incendio ha interessato i furgoni di un'impresa edile in un residence nel quartiere Cep. Si sospetta che il rogo sia di origine dolosa e ha provocato danni anche ad altri mezzi e a edifici vicini. L’incendio ha causato danni ingenti ai veicoli parcheggiati, con fiamme che si sono propagate anche alle strutture circostanti. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.
Un incendio, probabilmente di natura dolosa, ha danneggiato nella notte diversi mezzi di una ditta edile parcheggiati all'interno di un residence in via Luigi Cosenz, nel quartiere Cep. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Le fiamme sono partite in via Luigi Cosenz, all’interno di un’area condominiale recintata, dove erano parcheggiati i mezzi di una ditta edile x.com
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