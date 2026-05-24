Cep in fiamme i furgoni di un' impresa edile | danni anche ad altri mezzi e agli edifici

Notizia in breve

Nella notte un incendio ha interessato i furgoni di un'impresa edile in un residence nel quartiere Cep. Si sospetta che il rogo sia di origine dolosa e ha provocato danni anche ad altri mezzi e a edifici vicini. L’incendio ha causato danni ingenti ai veicoli parcheggiati, con fiamme che si sono propagate anche alle strutture circostanti. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.