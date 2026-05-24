Centro storico ancora addormentato | alla Don Bosco si vota con il contagocce
L’affluenza alle urne alla scuola Don Bosco, nel quartiere Rabato, è molto bassa. Il plesso, situato tra via Garibaldi e via Dante, registra una partecipazione ridotta al voto. La situazione si ripete in altre zone del centro storico, dove l’afflusso alle urne è sotto la media. Nessun dato ufficiale su cifre precise, ma si evidenzia una scarsa presenza di elettori nelle sezioni di voto della zona.
Affluenza molto bassa alla scuola Don Bosco, il plesso legato al centro storico del quartiere Rabato, di via Garibaldi e anche di via Dante. Fino a questo momento i seggi di questo istituto continuano a registrare un flusso piuttosto limitato di elettori. Davanti alle sezioni poche persone in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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