Centro storico ancora addormentato | alla Don Bosco si vota con il contagocce

Notizia in breve

L’affluenza alle urne alla scuola Don Bosco, nel quartiere Rabato, è molto bassa. Il plesso, situato tra via Garibaldi e via Dante, registra una partecipazione ridotta al voto. La situazione si ripete in altre zone del centro storico, dove l’afflusso alle urne è sotto la media. Nessun dato ufficiale su cifre precise, ma si evidenzia una scarsa presenza di elettori nelle sezioni di voto della zona.