Centro la scommessa Il Comune dà incentivi a chi apre o riqualifica un’attività commerciale

Il Comune ha annunciato incentivi per chi apre o riqualifica attività commerciali nel centro della città, includendo anche interventi di manutenzione. È prevista inoltre la creazione di un’agenzia di promozione turistica incaricata di coordinare gli eventi, con l’obiettivo di evitare sovrapposizioni e giornate di scarsa affluenza.

Incentivi a chi apre un’attività in centro. Ma anche manutenzioni. E un’agenzia di promozione turistica in grado di gestire in via unitaria l’offerta degli eventi, così da evitare sovrapposizioni o – al contrario – giornate vuote. Procede l’iter per ottenere il finanziamento regionale dell’Hub urbano del centro storico, con "la presentazione – si legge in una nota del Comune – dei progetti pensati dall’amministrazione e dalle associazioni di categoria che siedono nella cabina di regia". Nella candidatura, si legge in una nota, il Comune ha deciso di puntare "innanzitutto sul cofinanziamento dei progetti, che raddoppia e arriva a oltre il 50% del totale, per un investimento di oltre 1,2 milioni di euro per il biennio 2026-2027". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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