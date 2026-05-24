L'imprenditore è accusato di aver sparato contro due ex soci durante una lite, colpendoli con un revolver. I colpi sarebbero stati esplosi da una certa distanza, ma le pallottole non hanno causato ferite gravi. La vicenda si è svolta nel corso di un confronto acceso tra le parti, e la dinamica dei colpi è ancora in fase di accertamento, con verifiche balistiche in corso.

Le pallottole colpirono i due ex soci in affari al culmine di una violenta lite ma il dramma venne scongiurato, forse non soltanto dal caso ma anche da una dinamica balistica ancora da verificare. Le ferite riportate, infatti, si rivelarono lievi, nonostante i proiettili con i quali Fabio Coppola e Filippo Todaro furono centrati dal revolver impugnato dall’imprenditore Damiano Libri fossero di un calibro decisamente potente. Le pallottole dotate di incamiciatura, calibro 32, infatti dispongono di un’elevata capacità di penetrazione e possono attraversare il bersaglio. Ma così non è stato quella sera. I feriti centrati da Libri al polso e alla schiena non ebbero infatti conseguenze particolarmente gravi, seppure i due furono ricoverati all’ospedale Sant’Andrea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centrò gli ex soci col revolver. L’imprenditore Libri alla sbarra. I colpi esplosi forse da distanza

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