GROSSETO Il modello organizzativo della Asl Toscana sud est nel campo dell’assistenza territoriale diventa un punto di riferimento anche oltre i confini regionali. Circa 90 studentesse e studenti iscritti al Master in Infermieristica di Famiglia e di Comunità dell’ Università della Calabria hanno scelto l’azienda sanitaria come sede del proprio tirocinio formativo. Una prima parte del gruppo — circa 40 futuri infermieri di famiglia e di comunità — sarà ospite della Asl Toscana sud est per un percorso di osservazione e formazione sul campo. A ottobre è previsto l’arrivo di ulteriori tirocinanti, fino a raggiungere complessivamente circa 90 partecipanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cento studenti per il modello della Sud Est

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