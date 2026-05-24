Cena spettacolo omaggio a Pino Daniele

Giovedì 3 settembre alle 21 si terrà una cena spettacolo dedicata a Pino Daniele presso Vic' Street, in via Giuseppe Martucci a Napoli. L’evento include un menu speciale e uno spettacolo musicale in omaggio al cantautore. Per partecipare, sono disponibili contatti telefonici per prenotazioni. L’evento si svolge in una location nel centro della città e si concentra sulla celebrazione musicale dell’artista.

Cena Spettacolo OMAGGIO A PINO DANIELEGiovedì 03 Settembre ore 21:00Napoli Vic' Street via Giuseppe Martucci 44 info 081662423 cellulare 3356215087Menù +Spettacolo1. TAGLIERE STENDINO DI PRELIBATEZZE € 22,00 BEVANDE ESCLUSE2. CENA (TAGLIERE + PRIMO ) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE3. CENA VIP € 40,00. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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L'omaggio a Pino Daniele: Fiorello canta Putesse essere allero - La Pennicanza 19/03/2026

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