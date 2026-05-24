Notizia in breve

Si è svolta una cena spettacolo dedicata alla tradizione napoletana presso VIC'STREET Taverna Napoletana. L’evento, intitolato “Cena Spettacolo di San Lorenzo SEA PARTY”, ha visto la partecipazione di un pubblico che ha potuto gustare piatti tipici accompagnati da uno spettacolo dal vivo. La serata ha combinato musica, canti e performance tradizionali, creando un’atmosfera autentica e coinvolgente.