Cena Spettacolo Bridgerton Party
Una cena spettacolo a tema Bridgerton si terrà giovedì 24 settembre 2026 presso la Taverna Spettacolo VIC' STREET in via Giuseppe Martucci 44, Napoli. L'evento prevede una serata con intrattenimento teatrale e musica dal vivo. Per informazioni, è possibile contattare il numero di telefono fornito.
GIOVEDI 24 SETTEMBRE 2026CENA SPETTACOLO BRIDGERTON PARTYla Taverna spettacolo VIC' STREET in via Giuseppe Martucci 44-NAPOLIinfoline.: 081662423 - 3387981020IN PROGRAMMAEVENTO ARTISTICO E STORICOCOME PARTECIPARE?PRENOTA IL TUO TAVOLOSE VUOI, USA UN ABBIGLIAMENTO A TEMAPREPARATI A PASSARE UN. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Évent Bridgerton
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