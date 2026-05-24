C’è il Trofeo Don Orione la Salus De Rosa è pronta all’assalto

Da ilgiorno.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Trofeo Don Orione torna a Seregno, con la Salus De Rosa che si prepara alla competizione dedicata ai Giovanissimi. La manifestazione, organizzata dalla stessa società, è un evento atteso nel calendario locale e coinvolge diverse squadre della categoria. La gara si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e rappresenta un momento importante per il settore giovanile. La partecipazione di più squadre conferma l’interesse dell’ambiente sportivo per l’appuntamento.

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Torna puntuale il Trofeo Don Orione a Seregno. C’è grande attesa per il tradizionale appuntamento riservato alla categoria Giovanissimi, gara organizzata proprio dalla Salus Seregno De Rosa e appuntamento molto sentito da tutto l’ambiente presieduto da Marco Moretto. Una vetrina ideale per mettersi in luce davanti al pubblico di casa. Al via ci saranno tutte le formazioni del circondario brianzolo e non solo per una giornata di sport all’insegna del divertimento. Oltre ai corridori locali della Salus, che partiranno con i favori del pronostico, gareggeranno le squadre della Giovani Giussanesi, della Polisportiva Molinello di Cesano Maderno,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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