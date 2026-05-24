C’è il Giro del Montalbano 70 anni di grandi successi
Il Giro del Montalbano si svolgerà per la settantesima volta, con una corsa che attraversa i paesaggi della regione. L'edizione sarà caratterizzata da un percorso di circa 150 km, con partenze e arrivi nel centro storico. Sono attesi numerosi ciclisti professionisti e amatori, provenienti da diverse parti del paese. La gara si terrà nel weekend e prevede varie tappe, con un traguardo finale previsto nel pomeriggio. La manifestazione si svolge sotto il controllo delle autorità sportive locali.
Per celebrare in maniera solenne la settantesima edizione del Giro del Montalbano, classica nazionale per i dilettanti élite e under 23 in programma a Bacchereto sabato 30 maggio, i suoi organizzatori hanno scelto per l’occasione il Comune di Carmignano presenti il sindaco Edoardo Prestanti e l’assessore allo sport Jacopo Palloni. Tra gli ospiti anche il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri con l’assessore allo sport Piero Baroncelli, per il Comune di Campi Bisenzio il consigliere comunale Marco Monticelli, per la Federciclismo il presidente del Comitato Regionale Toscana Luca Menichetti. Al tavolo d’onore anche i presidenti delle società organizzatrici Marco Degl’Innocenti per il G. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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