C’è il Giro del Montalbano 70 anni di grandi successi

Notizia in breve

Il Giro del Montalbano si svolgerà per la settantesima volta, con una corsa che attraversa i paesaggi della regione. L'edizione sarà caratterizzata da un percorso di circa 150 km, con partenze e arrivi nel centro storico. Sono attesi numerosi ciclisti professionisti e amatori, provenienti da diverse parti del paese. La gara si terrà nel weekend e prevede varie tappe, con un traguardo finale previsto nel pomeriggio. La manifestazione si svolge sotto il controllo delle autorità sportive locali.