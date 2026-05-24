C' è ancora la possibilità che l' accordo venga annullato

Gli Stati Uniti hanno bloccato alcune sezioni di un memorandum d'intesa, che potrebbe comunque essere annullato. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali su eventuali modifiche o conferme dell'accordo. La situazione rimane aperta, con possibilità di variazioni future.

"Gli Stati Uniti bloccano parti del memorandum d'intesa che potrebbe essere annullato". Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. "Nonostante i numerosi appelli odierni, il blocco americano di alcune parti del memorandum d'intesa, compresa la questione dello sblocco dei beni iraniani. 🔗 Leggi su Today.it

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