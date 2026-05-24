Cavalieri la forza dell’entusiasmo Oggi c’è la sfida contro Parabiago

Oggi i Cavalieri affrontano la sfida contro Parabiago. L’allenatore ha commentato di aver visto un gruppo entusiasta, capace di riprodurre in partita quanto lavorato in allenamento. La squadra si prepara con entusiasmo, puntando a ottenere un risultato positivo. La partita si svolge questa sera, con i giocatori determinati a mettere in campo tutta la loro energia. Nessuna altra informazione su orario o luogo dell’incontro è stata comunicata.

"Ho visto un gruppo entusiasta, che riesce a replicare in partita quel che prepariamo in allenamento. Come ho ribadito più volte sin dalla vittoria in semifinale contro Civitavecchia, abbiamo centrato il nostro obiettivo stagionale: adesso vogliamo continuare a goderci il viaggio, senza pressioni, con la determinazione di sempre. Sarà una partita molto impegnativa, sicuramente la più difficile della stagione, ma al tempo stesso motivante". Il direttore tecnico dei Cavalieri Union, Alberto Chiesa, ha così presentato la semifinale dei playoff di Serie A1, che vedrà i bianconeri sfidare alle 15:30 odierne al "Rino Venegoni – Luciano Marazzini" di Parabiago (Milano) quel Rugby Parabiago che ha chiuso al primo posto il girone 1 di Serie A1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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