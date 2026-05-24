Catena umana antimafia degli alunni del Maria Adelaide a Città del mare
Ieri, in occasione della giornata in memoria delle vittime della strage di Capaci, si è formata una catena umana presso il complesso alberghiero Città del Mare a Terrasini. La rappresentanza di alunni e alunne della scuola secondaria di primo grado dell’istituto Maria Adelaide, appartenente alla Rete futura antimafia, ha partecipato all’evento. La manifestazione ha coinvolto studenti e studentesse che si sono uniti in una fila umana lungo il perimetro della struttura.
Ieri, in occasione della giornata in memoria delle vittime della strage di Capaci, presso la struttura alberghiera Città del Mare a Terrasini, una rappresentanza di alunni ed alunne della scuola secondaria di primo grado dell'istituto statale Maria Adelaide appartenente alla Rete futura antimafia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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