Catena umana antimafia degli alunni del Maria Adelaide a Città del mare

Notizia in breve

Ieri, in occasione della giornata in memoria delle vittime della strage di Capaci, si è formata una catena umana presso il complesso alberghiero Città del Mare a Terrasini. La rappresentanza di alunni e alunne della scuola secondaria di primo grado dell’istituto Maria Adelaide, appartenente alla Rete futura antimafia, ha partecipato all’evento. La manifestazione ha coinvolto studenti e studentesse che si sono uniti in una fila umana lungo il perimetro della struttura.