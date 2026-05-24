La finale d’andata dei playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza si gioca oggi. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in streaming, con orario ancora da definire. La diretta sarà disponibile sui canali dedicati e sui servizi online autorizzati. La partita si svolgerà in un impianto di categoria superiore e si prevede un pubblico numeroso. La gara rappresenta l’ultimo step prima della finale di ritorno.

, canale, orario, a che ora, in chiaro. Sky, Dazn, Tv8 Questa sera, domenica 24 maggio 2026, alle ore 20 va in scena il primo atto della finale playoff di Serie B, con la gara di andata tra Catanzaro e Monza, che decreterà nei 180 minuti l’ultima squadra a salire in Serie A. I calabresi nelle semifinali hanno battuto il Palermo, mentre i lombardi hanno avuto la meglio sulla Juve Stabia. Ma dove vedere Catanzaro Monza in diretta tv e in streaming? Sky, Dazn, Tv8? Il match va in scena allo stadio Ceravolo di Catanzaro alle ore 20 del 24 maggio 2026. Di seguito tutte le informazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Catanzaro Monza streaming e diretta tv: dove vedere la finale d’andata dei playoff di Serie B

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Modena-Catanzaro 1-2 | I giallorossi di Aquilani ribaltano la gara al Braglia | HIGHLIGHTS Serie BKT

Notizie e thread social correlati

Catanzaro-Monza oggi in TV, dove vedere la finale playoff di Serie B in diretta e streaming: orario e formazioniLa finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza si gioca questa sera alle ore 20.

Dove vedere Palermo-Catanzaro oggi in TV e streaming: orario e formazioni dei playoff di Serie BStasera alle 20 si disputa la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro.

Temi più discussi: Dove vedere Catanzaro-Monza in tv e streaming: canale, orario, formazioni della finale playoff di Serie B; Dove vedere in tv Catanzaro-Monza, finale d'andata dei playoff di serie B; Catanzaro-Monza oggi in TV, dove vedere la finale playoff di Serie B in diretta e streaming: orario e formazioni; Catanzaro-Monza: oggi i bagaj si giocano il grande sogno della serie A.

NON SOLO SERIE A! Giornata di fuoco anche in #PremierLeague, dove alle 17 si giocano le ultime 10 partite in contemporanea. Diretta tv Sky Sport. Ci si gioca tanto in #SerieB, con la finale di andata dei play off tra Catanzaro e Monza alle 20. Diretta tv Sky S x.com

Catanzaro-Monza: the final, act I reddit

Dove vedere Catanzaro-Monza in tv? Orario e canale della finale playoff di Serie BAl Ceravolo si va in campo per il primo atto del doppio confronto che vale la Serie A: le probabili scelte di Aquilani e Bianco ... corrieredellosport.it

Catanzaro-Monza oggi in TV, dove vedere la finale playoff di Serie B in diretta e streaming: orario e formazioniCatanzaro-Monza si disputa stasera, calcio d’inizio alle ore 20. La finale d’andata dei playoff di Serie B oggi si potrà seguire anche in chiaro, oltre che su DAZN e Sky. Allo Stadio Ceravolo stasera ... fanpage.it