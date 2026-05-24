Catanzaro–Monza finale playoff Serie BKT | la partita anche in chiaro su TV8 accende la corsa alla Serie A

Da laprimapagina.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza si gioca oggi, domenica 24 maggio, e sarà trasmessa anche in chiaro su TV8. La partita può decidere quale squadra accederà alla Serie A. L’incontro si svolge allo stadio di Catanzaro e rappresenta l’ultima sfida per la promozione diretta. La sfida inizia nel pomeriggio e sarà visibile anche in diretta streaming. La vittoria garantirà alla squadra vincente l’accesso diretto alla massima serie.

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La notte che può indirizzare il destino della Serie A passa da Catanzaro. Oggi, domenica 24 maggio, alle ore 21 lo stadio “Nicola Ceravolo” ospita il primo atto della finale playoff della Serie BKT 20252026 tra Catanzaro e Monza, una sfida che vale un’intera stagione e che si annuncia già come uno degli appuntamenti sportivi più seguiti dell’anno. Il dato più rilevante è la copertura televisiva: la partita sarà trasmessa in diretta pay su DAZN e su Sky Sport (anche in streaming su NOW), mentre sarà disponibile in distribuzione internazionale anche su Prime Video e OneFootball, raggiungendo complessivamente 151 Paesi. La vera novità, però, riguarda il pubblico italiano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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Catanzaro-Monza: la finalissima per la Serie A in chiaro su TV8!

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